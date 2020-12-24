Дубль Оберга помог «Трактору» обыграть «Нефтехимик»

«Трактор» победил «Нефтехмик» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Дубль в составе победителей сделал Понтус Оберг. Еще один гол в активе Ярослава Косова. У хозяев шайбы забрасывали Кирилл Воробьев и Линус Юханссон.

«Трактор» набрал 50 очков и занимает третье место на Востоке. У «Нефтехимика» 20 очков и последнее, 12-е место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Трактор» (Челябинск) — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Голы: Оберг — 8, 4:19 — 0:1. Воробьев — 2, 12:39 — 1:1. Оберг — 9 (Бывальцев), 32:01 — 1:2. Косов — 8 (Авцин), 50:24 — 1:3. Юханссон — 2 (Энлунд, Макмиллан), 59:40 — 2:3.

Вратари: Иванников (58:01) — Вилл.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 22 (6+5+11) — 19 (5+8+6).

Судьи: Бондарь, Соин.

24 декабря. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена».