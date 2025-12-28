«Нефтехимик» — «Торпедо»: видеообзор матча КХЛ

«Нефтехимик» обыграл «Торпедо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:0.

Встреча прошла в Нижнекамске.

У хозяев отличись хет-трик оформил Андрей Белозеров, еще два гола забил Григорий Селезнев.

«Нефтехимик» с 43 очками занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Торпедо» с 50 очками — на пятой строчке «Западе».