«Нефтехимик» — «Торпедо»: смотреть матч КХЛ онлайн
«Нефтехимик» встретится с «Торпедо» в матче FONBET чемпионата КХЛ во вторник, 22 октября. Игра будет проходить на «Нефтехим-Арене» в Нижнекамске и начнется в 19.30 по московскому времени.
В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Трансляция будет также доступна на канале «КХЛ».
С основными событиями игры «Нефтехимик» — «Торпедо» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.
Предыдущая встреча команд в КХЛ прошла 17 октября и завершилась победой торпедовцев — 5:4 ОТ. В регулярном чемпионате нижнекамцы провели 18 матчей и набрали 19 очков, а нижегородцы в 17 матчах набрали 21 очко.
19 октября «Нефтехимик» уступил минскому «Динамо» (1:4), а «Торпедо» — московскому «Динамо» (2:3 Б).
Матч «Нефтехимик» — «Торпедо» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
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