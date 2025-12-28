«Нефтехимик» разгромил «Торпедо» благодаря хет-трику Белозерова и дублю Селезнева

«Нефтехимик» на своем льду победил «Торпедо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:0.

У хозяев хет-трик оформил Андрей Белозеров и еще два гола забил Григорий Селезнев. На счету Дамира Жафярова три результативные передачи.

Голкипер «Нефтехимика» Филипп Долганов провел второй сухой матч в нынешнем сезоне.

«Нефтехимик» набрал 43 очка за 41 матч и сохраняет пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Торпедо» с 50 очками после 39 игр идет пятым на «Западе».

Следующий матч нижнекамская команда проведет 3 января на выезде против «Сочи». Нижегородцы 30 декабря в гостях сыграют с «Локомотивом».