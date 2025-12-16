«Нефтехимик» и «Торпедо» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 16 декабря

«Нефтехимик» и «Торпедо» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ во вторник, 16 декабря. Матч пройдет на льду «Нефтехим-Арены» в Нижнекамске. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Нефтехимик» — «Торпедо» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

16 декабря, 19:00. Нефтехим-Арена (Нижнекамск) Нефтехимик Торпедо

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» и официальном сайте КХЛ. Для жителей Нижнего Новгорода трансляция пройдет на телеканале «НН 24».

Нижнекамцы набрали 37 очков в 35 матчах и занимают пятое место в Восточной конференции. Команда из Нижнего Новгорода с 45 очками в 35 играх располагается на пятой строчке «Запада».

Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/2026 проходит с 5 сентября по 20 марта.

Матч «Нефтехимик» — «Торпедо» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс