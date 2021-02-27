«Нефтехимик» в овертайме переиграл «Торпедо»

«Нефтехимик» закончил регулярный чемпионат КХЛ победой над «Торпедо». Команда из Нижнекамска взяла верх со счетом 3:2.

Автором победной шайбы в овертайме стал защитник Александр Осипов.

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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:2 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Галузин — 5 (бол., Абросимов, Бикмуллин), 4:40 — 1:0. Чехович — 17, 25:45 — 1:1. Остин — 4 (Клус), 30:34 — 1:2. Порядин — 13 (Чивилев, Хайруллин), 39:36 — 2:2. Осипов — 5, 60:11 — 3:2.

Вратари: Иванников — Кочетков.

Штраф: 6 — 14.

Броски: 27 (6+12+8+1) — 21 (7+11+3+0).

Судьи: Гамалей, Кулев.

27 февраля. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена».