«Нефтехимик» в серии буллитов победил «Торпедо»
19:34
«Нефтехимик» и «Торпедо» не смогли забросить шайбы в матче регулярного чемпионата КХЛ в основное и дополнительное время. Исход встречи решался в серии буллитов. Точнее оказались игроки из Нижнекамска — 1:0.
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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Победный буллит: Макмиллан.
Вратари: Иванников — Кочетков.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 38 (11+15+4+8) — 23 (7+6+9+1).
Судьи: Бондарь, Сергеев.
5 января. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена».
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