«Нефтехимик» в серии буллитов победил «Торпедо»

«Нефтехимик» и «Торпедо» не смогли забросить шайбы в матче регулярного чемпионата КХЛ в основное и дополнительное время. Исход встречи решался в серии буллитов. Точнее оказались игроки из Нижнекамска — 1:0.

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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Победный буллит: Макмиллан.

Вратари: Иванников — Кочетков.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 38 (11+15+4+8) — 23 (7+6+9+1).

Судьи: Бондарь, Сергеев.

5 января. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена».