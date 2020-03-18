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«Нефтехимик» сыграет с «Нефтехимиком» в «морской бой»

15:09

Хоккейный и футбольный «Нефтехимики» проведут поединок в Twitter в настольную игру «морской бой». Это уже не первая игра онлайн между спортивными клубами, которые таким образом справляются с переносом крупных турниров из-за коронавируса.

По последним данным коронавирус выявлен у более чем 197 тысяч человек, из них 7905 умерли, более 80 тысяч выздоровели. ВОЗ официально объявил о пандемии, в ряде стран ввели карантин, большинство крупных турниров были отменены или перенесены, включая розыгрыш Олимп-ФНЛ, где играет футбольный «Нефтехимик», и КХЛ, где выступает хоккейный клуб из Нижнекамска.

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