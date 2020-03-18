«Нефтехимик» сыграет с «Нефтехимиком» в «морской бой»

Хоккейный и футбольный «Нефтехимики» проведут поединок в Twitter в настольную игру «морской бой». Это уже не первая игра онлайн между спортивными клубами, которые таким образом справляются с переносом крупных турниров из-за коронавируса.

Ровно через 3 часа состоится уникальный матч! Хоккейный и футбольный «Нефтехимик» сыграют в «Морской бой»! ?



Начало поединка в 18 часов! Заходите в наше сообщество поболеть или даже подсказать ход pic.twitter.com/bovvLkFt3g — ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) March 18, 2020

По последним данным коронавирус выявлен у более чем 197 тысяч человек, из них 7905 умерли, более 80 тысяч выздоровели. ВОЗ официально объявил о пандемии, в ряде стран ввели карантин, большинство крупных турниров были отменены или перенесены, включая розыгрыш Олимп-ФНЛ, где играет футбольный «Нефтехимик», и КХЛ, где выступает хоккейный клуб из Нижнекамска.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется