«Нефтехимик» — «Спартак»: видеообзор матча КХЛ

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«Спартак» на выезде уступил «Нефтехимику» в овертайме матча FONBET Чемпионата КХЛ — 3:4.

«Спартак» потерпел второе поражение подряд и с 44 очками занимает второе место в таблице Западной конференции. «Нефтехимик» набрал 32 очка — 7-я строчка таблицы «Востока».