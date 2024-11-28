«Нефтехимик» — «Спартак»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ
«Нефтехимик» и «Спартак» сыграет в матче FONBET Чемпионата КХЛ в четверг, 28 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске. Стартовое вбрасывание запланировано на 19.30 по московскому времени.
Ключевые события встречи «Нефтехимик» — «Спартак» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на официальном сайте КХЛ.
Клуб из Нижнекамска набрал 30 очков и занимает седьмое место в Восточной конференции. Красно-белые с 43-я очками располагаются на второй строчке на Западе.
Матч «Нефтехимик» — «Спартак» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|32
|25
|7
|52
|2
|Спартак
|30
|20
|10
|43
|3
|Динамо М
|30
|19
|11
|41
|4
|СКА
|31
|18
|13
|40
|5
|ЦСКА
|28
|14
|14
|35
|6
|Торпедо
|31
|15
|16
|35
|7
|Северсталь
|30
|17
|13
|34
|8
|Динамо Мн
|31
|15
|16
|34
|9
|Витязь
|30
|13
|17
|29
|10
|Куньлунь РС
|31
|12
|19
|27
|11
|Сочи
|29
|11
|18
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|30
|20
|10
|44
|2
|Автомобилист
|28
|18
|10
|39
|3
|Ак Барс
|29
|19
|10
|39
|4
|Сал. Юлаев
|28
|18
|10
|38
|5
|Металлург Мг
|32
|16
|16
|34
|6
|Адмирал
|32
|14
|18
|33
|7
|Нефтехимик
|32
|11
|21
|30
|8
|Авангард
|29
|13
|16
|28
|9
|Сибирь
|29
|12
|17
|27
|10
|Лада
|29
|11
|18
|27
|11
|Барыс
|31
|9
|22
|21
|12
|Амур
|30
|6
|24
|15
|28.11
|12:00
|
Адмирал – СКА
|3 : 2 Б
|28.11
|17:00
|
Автомобилист – Авангард
|- : -
|28.11
|17:00
|
Сал. Юлаев – Витязь
|- : -
|28.11
|19:30
|
Нефтехимик – Спартак
|- : -
|28.11
|19:30
|
Динамо М – ЦСКА
|- : -
|28.11
|19:30
|
Локомотив – Трактор
|- : -