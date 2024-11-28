«Нефтехимик» и «Спартак» сыграет в матче FONBET Чемпионата КХЛ в четверг, 28 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске. Стартовое вбрасывание запланировано на 19.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Нефтехимик» — «Спартак» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на официальном сайте КХЛ.

Клуб из Нижнекамска набрал 30 очков и занимает седьмое место в Восточной конференции. Красно-белые с 43-я очками располагаются на второй строчке на Западе.

Матч «Нефтехимик» — «Спартак» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

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