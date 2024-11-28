«Спартак» в овертайме проиграл «Нефтехимику»
«Спартак» на выезде уступил «Нефтехимику» в овертайме матча FONBET Чемпионата КХЛ — 3:4.
У красно-белых шайбы по 2 (1+1) очка набрали Адам Ружичка, Михал Чайковски и Павел Порядин. У клуба из Нижнекамска 2 (1+1) очка набрал Евгений Митякин, две шайбы забросил Жан-Себастьян Ди.
«Спартак» потерпел второе поражение подряд и с 44 очками занимает второе место в таблице Западной конференции. «Нефтехимик» набрал 32 очка — 7-я строчка таблицы «Востока».
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Спартак» (Москва) — 4:3 ОТ (2:1, 0:0, 1:2, 1:0)
Голы: Ружичка — 12 (бол., Порядин, Савиков), 3:33 — 0:1. Селезнев — 6 (Хоружев, Паталаха), 8:22 — 1:1. Митякин — 9 (бол., Сериков, Барбер), 18:19 — 2:1. Ди — 7 (Митякин, Белозеров), 45:36 — 3:1. Чайковски — 1 (Голдобин, Локтионов), 52:56 — 3:2. Порядин — 15 (Ружичка, Чайковски), 59:14 — 3:3. Ди — 8, 60:16 — 4:3.
Вратари: Долганов — Рибар (57:41 — 59:14).
Штраф: 12 — 12.
Броски: 36 (12+16+7+1) — 36 (10+13+13+0).
Судьи: Ромасько, Фатеев.
28 ноября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 3889 зрителей.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|33
|26
|7
|54
|2
|Спартак
|31
|20
|11
|44
|3
|Динамо М
|31
|19
|12
|41
|4
|СКА
|31
|18
|13
|40
|5
|ЦСКА
|29
|15
|14
|37
|6
|Торпедо
|31
|15
|16
|35
|7
|Северсталь
|30
|17
|13
|34
|8
|Динамо Мн
|31
|15
|16
|34
|9
|Витязь
|31
|13
|18
|29
|10
|Куньлунь РС
|31
|12
|19
|27
|11
|Сочи
|29
|11
|18
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|31
|20
|11
|44
|2
|Автомобилист
|29
|19
|10
|41
|3
|Сал. Юлаев
|29
|19
|10
|40
|4
|Ак Барс
|29
|19
|10
|39
|5
|Металлург Мг
|32
|16
|16
|34
|6
|Адмирал
|32
|14
|18
|33
|7
|Нефтехимик
|33
|12
|21
|32
|8
|Авангард
|30
|13
|17
|28
|9
|Сибирь
|29
|12
|17
|27
|10
|Лада
|29
|11
|18
|27
|11
|Барыс
|31
|9
|22
|21
|12
|Амур
|30
|6
|24
|15
|28.11
|12:00
|
Адмирал – СКА
|3 : 2 Б
|28.11
|17:00
|
Автомобилист – Авангард
|4 : 2
|28.11
|17:00
|
Сал. Юлаев – Витязь
|4 : 0
|28.11
|19:30
|
Нефтехимик – Спартак
|4 : 3 ОТ
|28.11
|19:30
|
Динамо М – ЦСКА
|0 : 1
|28.11
|19:30
|
Локомотив – Трактор
|4 : 2