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24 октября, 23:31

«Нефтехимик» — «Сочи»: видеообзор матча КХЛ

Руслан Минаев
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«Нефтехимик» дома обыграл «Сочи» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.

«Нефтехимик» поднялся на третье место в таблице Восточной конференции — 21 очко. «Сочи» с 16 очками — на 10-й строчке «Запада».

ХК Нефтехимик
ХК Сочи
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4 Торпедо 19 10 9 23
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6 Северсталь 18 11 7 22
7 Динамо М 19 10 9 22
8 Динамо Мн 17 9 8 19
9 Витязь 18 9 9 18
10 Сочи 19 7 12 16
11 Куньлунь РС 19 6 13 13
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 19 14 5 30
2 Автомобилист 18 10 8 22
3 Нефтехимик 20 8 12 21
4 Металлург Мг 20 10 10 20
5 Сал. Юлаев 16 10 6 20
6 Сибирь 18 9 9 19
7 Адмирал 17 8 9 19
8 Ак Барс 15 9 6 18
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10 Авангард 18 6 12 13
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12 Барыс 19 5 14 11
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