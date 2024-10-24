«Нефтехимик» — «Сочи»: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн
«Нефтехимик» примет «Сочи» в рамках FONBET чемпионата КХЛ в четверг, 24 октября. Игра состоится в ледовом дворце «Нефтехим-арена» в Нижнекамске. Начало — в 19.30 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями противостояния «Нефтехимик» — «Сочи» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке.
Также следить за игрой можно на телеканале «КХЛ Prime» и официальном сайте КХЛ. Клуб из Нижнекамска набрал 19 очков и занимает 6-е место в Восточной конференции. Сочинская команда с 16-ю баллами располагается на 10-й строчке на «Западе».
Матч «Нефтехимик» — «Сочи» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|19
|15
|4
|32
|2
|СКА
|19
|13
|6
|27
|3
|Спартак
|18
|11
|7
|25
|4
|Торпедо
|18
|10
|8
|23
|5
|ЦСКА
|19
|8
|11
|23
|6
|Северсталь
|18
|11
|7
|22
|7
|Динамо М
|19
|10
|9
|22
|8
|Динамо Мн
|17
|9
|8
|19
|9
|Витязь
|18
|9
|9
|18
|10
|Сочи
|18
|7
|11
|16
|11
|Куньлунь РС
|19
|6
|13
|13
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|19
|14
|5
|30
|2
|Автомобилист
|18
|10
|8
|22
|3
|Металлург Мг
|20
|10
|10
|20
|4
|Сибирь
|18
|9
|9
|19
|5
|Адмирал
|17
|8
|9
|19
|6
|Нефтехимик
|19
|7
|12
|19
|7
|Ак Барс
|15
|9
|6
|18
|8
|Сал. Юлаев
|15
|9
|6
|18
|9
|Лада
|18
|7
|11
|16
|10
|Авангард
|18
|6
|12
|13
|11
|Амур
|18
|5
|13
|12
|12
|Барыс
|19
|5
|14
|11
|24.10
|17:00
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Сал. Юлаев – Торпедо
|- : -
|24.10
|19:30
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Нефтехимик – Сочи
|- : -