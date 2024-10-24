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Сегодня, 21:40

«Нефтехимик» победил «Сочи»

Руслан Минаев
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«Нефтехимик» дома обыграл «Сочи» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.

У хозяев шайбы забросили Герман Точилкин и Булат Шафигуллин. У гостей отметился Кирилл Рассказов.

«Нефтехимик» поднялся на третье место в таблице Восточной конференции — 21 очко. «Сочи» с 16 очками — на 10-й строчке «Запада».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Сочи» (Сочи) — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Голы: Точилкин — 3 (Хоружев, Леонтьев), 25:15 — 1:0. Рассказов — 3 (Хафизов, Грэм), 38:47 — 1:1. Шафигуллин — 6 (Профака, Леонтьев), 39:38 — 2:1.

Вратари: Загидулин — Волохин (58:12).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 23 (11+8+4) — 25 (9+7+9).

Судьи: Гофман, Якимов.

24 октября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.

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