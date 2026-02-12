«Нефтехимик» дома уступил «Сочи»

«Нефтехимик» на своем льду проиграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:5.

Голы хозяев забили Александр Дергачев, Тимур Хайруллин и Андрей Белозеров, на счету которого также результативная передача. У гостей 2 (1+1) очка набрал Даниил Сероух, еще шайбы забросили Матвей Гуськов, Антон Малышев, Егор Петухов и Василий Мачулин.

«Нефтехимик» с 59 очками после 55 матчей занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сочи» (39 очков в 53 играх) находится на последней, 11-й строчке «Запада». Команда прервала четырехматчевую серию поражений.