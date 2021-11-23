8:2! СКА уничтожил «Нефтехимик» и прервал антирекордную серию поражений, Гусев набрал 4 очка

СКА одержал разгромную победу над «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Питерцы победили соперника с неприличным счетом — 8:2.

4 (1+3) очка в это встречи набрал форвард СКА Никита Гусев. Две голевые передачи в свой актив записал форвард Матвей Мичков.

СКА прервал антирекордную серию поражений в истории клуба, которая насчитывала шесть матчей подряд.

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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:8 (1:2, 0:3, 1:3)

Голы: Е.А. Попов — 9 (Секстон, Галимов), 4:00 — 1:0. Марченко — 10 (Бардаков, Камалов), 10:51 — 1:1. Марченко — 11 (Морозов, Бардаков), 14:19 — 1:2. Грязнов — 1 (Гусев, Мичков), 22:45 — 1:3. Бурдасов — 13 (бол., Гусев), 33:08 — 1:4. Кузьменко — 12 (бол., Бурдасов, Гусев), 36:12 — 1:5. Гусев — 2 (Воробьев, Мичков), 44:52 — 1:6. Бардаков — 1 (Морозов, Марченко), 47:51 — 1:7. Кузьменко — 13 (Кемппайнен, Фантенберг), 53:58 — 1:8. Хафизов — 5 (бол.), 57:13 — 2:8.

Вратари: Судницин (Туохимаа, 47:51) — Николаев.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 19 (7+0+12) — 32 (9+13+10).

Судьи: Белов, Лаврентьев.

23 ноября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.