«Нефтехимик» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ
«Нефтехимик» и СКА сыграют в чемпионате КХЛ 10 февраля
«Нефтехимик» и СКА проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 10 февраля. Игра в Нижнекамске на льду «Нефтехим-Арены» начнется в 19.00 по московскому времени.
Ключевые события и результат игры «Нефтехимик» — СКА отслеживайте в нашем матч-центре.
Матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Все матчи СКА в КХЛ показывает телеканал «78»
В сезоне КХЛ-2025/26 «Нефтехимик» провел 53 игры, набрал 59 очков и занимал пятое место на «Востоке». СКА с 58 очками после 52 игр идет восьмым в Западной конференции.
4 февраля нижнекамцы обыграли «Сибирь» (5:2), а питерские армейцы на день позже победили «Северсталь» (3:1).
Матч «Нефтехимик» — СКА — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
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|Авангард
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|Автомобилист
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|Адмирал
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|Ак Барс
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|Амур
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|Барыс
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|Металлург Мг
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|Нефтехимик
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|Салават Юлаев
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|10
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|Западная конференция
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|Лада
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|4
|Локомотив
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|5
|Северсталь
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|7
|Сочи
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|8
|Спартак
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|9
|Торпедо НН
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|0
|10
|ЦСКА
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|11
|Шанхай Дрэгонс
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Результаты / календарь
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10.09
|5.09
|13:00
|Локомотив – Трактор
|- : -
|5.09
|14:30
|Автомобилист – Динамо М
|- : -
|5.09
|17:00
|Спартак – Торпедо НН
|- : -
|5.09
|17:00
|СКА – Лада
|- : -
|5.09
|17:00
|Ак Барс – Сибирь
|- : -
|5.09
|17:00
|Северсталь – Салават Юлаев
|- : -
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