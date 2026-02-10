«Нефтехимик» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Нефтехимик» и СКА сыграют в чемпионате КХЛ 10 февраля

«Нефтехимик» и СКА проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 10 февраля. Игра в Нижнекамске на льду «Нефтехим-Арены» начнется в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Нефтехимик» — СКА отслеживайте в нашем матч-центре.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

10 февраля, 19:30. Нефтехим-Арена (Нижнекамск) Нефтехимик СКА

Матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Все матчи СКА в КХЛ показывает телеканал «78»

В сезоне КХЛ-2025/26 «Нефтехимик» провел 53 игры, набрал 59 очков и занимал пятое место на «Востоке». СКА с 58 очками после 52 игр идет восьмым в Западной конференции.

4 февраля нижнекамцы обыграли «Сибирь» (5:2), а питерские армейцы на день позже победили «Северсталь» (3:1).

Матч «Нефтехимик» — СКА — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс