«Нефтехимик» — «Сибирь»: видеообзор матча КХЛ

«Сибирь» одержала выездную победу над «Нефтехимиком» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 1:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

«Сибирь» набрала 19 очков и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» с 17 очками — на 4-й строчке.