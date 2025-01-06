«Нефтехимик» и «Сибирь» проведут матч в чемпионате КХЛ 6 января

Матч «Нефтехимик» — «Сибирь» в FONBET чемпионате КХЛ пройдет в понедельник, 6 января. Начало игры на льду «Нефтехим-Арены» в Нижнекамске — в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру КХЛ покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ» и официальный сайт лиги. Для жителей Новосибирска трансляцию организует местный телеканал «ОТС» (начало эфира — в 20.50 по местному времени).

За ключевыми событиями и результатом игры «Нефтехимик» — «Сибирь» можно следить в матч-центре сайта «СЭ».

Перед этой игрой в регулярном чемпионате «Нефтехимик» в субботу уступил «Авангарду» (1:5), а «Сибирь» обыграла «Салавата Юлаева» (4:1).