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Сегодня, 19:16

«Нефтехимик» на своем льду переиграл «Сибирь»

Даниил Аршавский
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«Нефтехимик» победил «Сибирь» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1.

Авторами голов нижнекамской команды стали Григорий Селезнев и Владислав Леонтьев.

Единственную шайбу «Сибири» забросил Кирилл Рассказов.

«Нефтехимик» набрал 39 очков в 42 играх и занимает 9-е место в Восточной конференции, «Сибирь» идет 8-й с 39 баллами за 40 встреч.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Голы: Рассказов — 5 (бол., Мерфи, Лайпсик), 22:32 — 0:1. Селезнев — 7 (Хоружев), 22:47 — 1:1. Леонтьев — 2 (Шафигуллин), 30:30 — 2:1.

Вратари: Долганов — Костин (58:02).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 29 (11+11+7) — 29 (8+9+12).

Судьи: Бондарь, Метальников.

6 января. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.

Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Сибирь
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6 Северсталь 42 26 16 52
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6 Авангард 41 20 21 43
7 Адмирал 41 18 23 42
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