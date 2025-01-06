«Нефтехимик» на своем льду переиграл «Сибирь»
«Нефтехимик» победил «Сибирь» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1.
Авторами голов нижнекамской команды стали Григорий Селезнев и Владислав Леонтьев.
Единственную шайбу «Сибири» забросил Кирилл Рассказов.
«Нефтехимик» набрал 39 очков в 42 играх и занимает 9-е место в Восточной конференции, «Сибирь» идет 8-й с 39 баллами за 40 встреч.
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
Голы: Рассказов — 5 (бол., Мерфи, Лайпсик), 22:32 — 0:1. Селезнев — 7 (Хоружев), 22:47 — 1:1. Леонтьев — 2 (Шафигуллин), 30:30 — 2:1.
Вратари: Долганов — Костин (58:02).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 29 (11+11+7) — 29 (8+9+12).
Судьи: Бондарь, Метальников.
6 января. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.
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Северсталь – Спартак
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Нефтехимик – Сибирь
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