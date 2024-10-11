«Сибирь» обыграла «Нефтехимик», Широков забил гол на последней минуте матча

«Сибирь» на выезде обыграла «Нефтехимик» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.

У гостей отметились Максим Карпов и Сергей Широков, который забил гол на последней минуте третьего периода. У хозяев шайбу забросил Герман Точилкин.

«Сибирь» набрала 19 очков и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» с 17 очками — на 4-й строчке.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Голы: Карпов — 2 (бол., Пьянов, Мартынов), 13:55 — 0:1. Точилкин — 2 (Профака, Митякин), 41:56 — 1:1. Широков — 8, 59:16 — 1:2.

Вратари: Долганов (59:37) — Красоткин.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 30 (11+8+11) — 29 (10+10+9).

Судьи: Васильев, Кулаков.

11 октября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.