«Нефтехимик» — «Сибирь»: видеообзор матча КХЛ

«Нефтехимик» и «Сибирь» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Нижнекамске 2 ноября. Хозяева победили со счетом 3:1.

Видео лучших моментов матча «Нефтехимик» — «Сибирь» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Нефтехимик» обошел «Сибирь» и поднялся на восьмое место в Восточной конференции.

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