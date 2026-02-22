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«Нефтехимик» — «Сибирь»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Нефтехимик» и «Сибирь» сыграют в чемпионате КХЛ 22 февраля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
«Нефтехимик» и «Сибирь» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в воскресенье, 22 февраля.
Фото ХК «Нефтехимик»

«Нефтехимик» и «Сибирь» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в воскресенье, 22 февраля. Игра в Нижнекамске на льду «Нефтехим-Арены» начнется в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Нефтехимик» — «Сибирь» отслеживайте в нашем матч-центре.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
22 февраля, 17:00. Нефтехим-Арена (Нижнекамск)
Нефтехимик
Сибирь

Матч в прямом эфире покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Также трансляция пройдет на канале «ОТС» для жителей Новосибирска.

В сезоне КХЛ-2025/26 «Нефтехимик» провел 58 игр, набрал 61 очко и занимал шестое место на «Востоке». «Сибирь» с 57 очками после 59 игр шла восьмой в конференции.

20 февраля нижнекамцы обыграли «Спартак» (2:0), а новосибирцы проиграли по буллитам «Авангарду» (1:2 Б).

Матч «Нефтехимик» — «Сибирь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

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КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Сибирь
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1 Салават Юлаев 2 2 0 4
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3 Автомобилист 2 1 1 3
4 Барыс 1 1 0 2
5 Металлург Мг 1 1 0 2
6 Трактор 2 1 1 2
7 Нефтехимик 1 0 1 1
8 Сибирь 2 0 2 1
9 Амур 1 0 1 0
10 Адмирал 1 0 1 0
11 Авангард 1 0 1 0
Западная конференция И В П О
1 СКА 2 2 0 4
2 Торпедо НН 2 2 0 4
3 Локомотив 1 1 0 2
4 Спартак 2 1 1 2
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8.09 17:00 Металлург Мг – Амур - : -
8.09 19:00 Нефтехимик – Сочи - : -
8.09 19:30 Локомотив – Шанхай Дрэгонс - : -
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