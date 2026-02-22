«Нефтехимик» — «Сибирь»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Нефтехимик» и «Сибирь» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в воскресенье, 22 февраля. Игра в Нижнекамске на льду «Нефтехим-Арены» начнется в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Нефтехимик» — «Сибирь» отслеживайте в нашем матч-центре.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

22 февраля, 17:00. Нефтехим-Арена (Нижнекамск) Нефтехимик Сибирь

Матч в прямом эфире покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Также трансляция пройдет на канале «ОТС» для жителей Новосибирска.

В сезоне КХЛ-2025/26 «Нефтехимик» провел 58 игр, набрал 61 очко и занимал шестое место на «Востоке». «Сибирь» с 57 очками после 59 игр шла восьмой в конференции.

20 февраля нижнекамцы обыграли «Спартак» (2:0), а новосибирцы проиграли по буллитам «Авангарду» (1:2 Б).

Матч «Нефтехимик» — «Сибирь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс