«Нефтехимик» — «Сибирь»: онлайн-трансляция матча КХЛ
«Нефтехимик» и «Сибирь» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в воскресенье, 22 февраля. Игра в Нижнекамске на льду «Нефтехим-Арены» начнется в 17.00 по московскому времени.
Ключевые события и результат игры «Нефтехимик» — «Сибирь» отслеживайте в нашем матч-центре.
Матч в прямом эфире покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Также трансляция пройдет на канале «ОТС» для жителей Новосибирска.
В сезоне КХЛ-2025/26 «Нефтехимик» провел 58 игр, набрал 61 очко и занимал шестое место на «Востоке». «Сибирь» с 57 очками после 59 игр шла восьмой в конференции.
20 февраля нижнекамцы обыграли «Спартак» (2:0), а новосибирцы проиграли по буллитам «Авангарду» (1:2 Б).
Матч «Нефтехимик» — «Сибирь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Салават Юлаев
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|2
|0
|4
|2
|Ак Барс
|2
|2
|0
|4
|3
|Автомобилист
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|1
|1
|3
|4
|Барыс
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|1
|0
|2
|5
|Металлург Мг
|1
|1
|0
|2
|6
|Трактор
|2
|1
|1
|2
|7
|Нефтехимик
|1
|0
|1
|1
|8
|Сибирь
|2
|0
|2
|1
|9
|Амур
|1
|0
|1
|0
|10
|Адмирал
|1
|0
|1
|0
|11
|Авангард
|1
|0
|1
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|2
|2
|0
|4
|2
|Торпедо НН
|2
|2
|0
|4
|3
|Локомотив
|1
|1
|0
|2
|4
|Спартак
|2
|1
|1
|2
|5
|Северсталь
|2
|1
|1
|2
|6
|Шанхай Дрэгонс
|1
|1
|0
|2
|7
|Динамо Мн
|1
|0
|1
|1
|8
|Лада
|2
|0
|2
|1
|9
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|10
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|11
|Динамо М
|2
|0
|2
|0
|8.09
|17:00
|Металлург Мг – Амур
|- : -
|8.09
|19:00
|Нефтехимик – Сочи
|- : -
|8.09
|19:30
|Локомотив – Шанхай Дрэгонс
|- : -