«Нефтехимик» — «Шанхай Дрэгонс»: видеообзор матча КХЛ

«Нефтехимик» победил «Шанхай Дрэгонс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 7:5. Игра прошла в пятницу, 28 ноября, в Нижнекамске.

У хозяев по дублю оформили Андрей Белозеров и Григорий Селезнев, у гостей Кевин Лабанк сделал хет-трик.

«Нефтехимик» с 35 очками поднялся на четвертую позицию в таблице Восточной конференции. «Шанхай Дрэгонс» с 33 баллами занимает седьмое место на «Западе».

Следующий матч китайская команда проведет 30 ноября против «Ак Барса», а нижнекамцы 5 декабря встретятся с «Металлургом».