«Нефтехимик» одержал победу над «Шанхай Дрэгонс» в матче с 12 голами

«Нефтехимик» на своем льду обыграл «Шанхай Дрэгонс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 7:5.

У хозяев дубль оформил Андрей Белозеров, двумя заброшенными шайбами и результативной передачей отметился Григорий Селезнев, 3 (1+2) очка набрал Артем Сериков, еще по голу забили Владислав Барулин и Лука Профака. У гостей три шайбы забросил Кевин Лабанк, также отличились Остин Вагнер и Райан Спунер, у которого 2 (1+1) очка в этой игре.

«Нефтехимик» набрал 35 очков в 33 матчах и поднялся на четвертую позицию в турнирной таблице Восточной конференции. «Шанхай Дрэгонс» с 33 баллами после 30 игр идет седьмым на «Западе».