«Нефтехимик» примет «Шанхай Дрэгонс» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в пятницу, 28 ноября. Матч пройдет на «Нефтехим-Арене» в Нижнекамске. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Нефтехимик» — «Шанхай Дрэгонс» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» и официальном сайте КХЛ.

Команда из Нижнекамска набрала 33 очка в 32 матчах и занимает пятое место в Восточной конференции. «Драконы» с 33 очками в 29 играх располагаются на седьмой строчке «Запада».