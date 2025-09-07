«Нефтехимик» и «Северсталь» встретятся в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ в воскресенье, 7 сентября. Игра состоится в спортивном комплексе «Нефтехим Арена» в Нижнекамске и начнется в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Нефтехимик» — «Северсталь» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также игру можно смотреть на телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/2026 пройдет с 5 сентября по 20 марта.

Матч «Нефтехимик» — «Северсталь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

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