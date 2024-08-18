«Нефтехимик» — «Северсталь»: смотреть трансляцию матча Кубка Республики Башкортостан
«Нефтехимик» и «Северсталь» сыграют в рамках Фонбет Кубка Республики Башкортостан в воскресенье, 18 августа. Встреча пройдет на льду «Уфа-Арены» в Уфе. Начало — 11.00 по московскому времени.
Прямая видеотрансляция матча Кубка Республики Башкортостан будет доступна в социальной сети «ВКонтакте» в официальном сообществе «ХК Салават Юлаев».
Традиционный турнир Кубок Республики Башкортостан проходит в Уфе с 15 по 18 августа. Игры проводятся по круговой системе в один круг (каждый играет с каждым). В случае необходимости добавляется пятиминутный овертайм.
Турнир считается одним из наиболее престижных предсезонных турниров КХЛ.
Новый сезон КХЛ стартует 3 сентября. В матче за Кубок Открытия сыграют финалисты прошлого розыгрыша Кубка Гагарина «Металлург» и «Локомотив».
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Металлург Мг – Локомотив
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