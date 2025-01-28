«Нефтехимик» сыграет с «Северсталью» в FONBET Чемпионате КХЛ во вторник, 28 января. Игра пройдет в спортивном комплексе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и начнется в 19.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Нефтехимик» — «Северсталь» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на официальном сайте КХЛ.

Команда из Нижнекамска в 49 матчах набрала 43 очка и занимает девятое место в Восточной конференции. Клуб из Череповца с 63 очками в 49 играх располагается на седьмой строчке на Западе.

Матч «Нефтехимик» — «Северсталь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

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