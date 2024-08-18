«Северсталь» победила «Нефтехимик» в FONBET Кубке Республики Башкортостан
«Северсталь» победила «Нефтехимик» в товарищеском матче в FONBET Кубке Республики Башкортостан — 2:1.
В третьем периоде голы забили игроки череповецкого клуба Михаил Ильин и Адам Лишка. У клуба из Нижнекамска шайбу забросил Андрей Белозеров.
«Северсталь» 19 августа сыграет с «Металлургом». «Нефтехимик» завершил выступление на турнире.
Хоккей. Товарищеский матч
FONBET Кубок Республики Башкортостан
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Северсталь» (Череповец) — 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)
Голы: Ильин — 1 (бол., Муханов, Абросимов), 41:26 — 0:1. Лишка — 1 (бол., Коростелев, Фомин), 45:27 — 0:2. Белозеров — 1 (Клок, Киселевич), 46:32 — 1:2.
Вратари: Долганов — Самойлов.
Штраф: 12 — 6.
Судьи: Лаврентьев, Овчинников.
18 августа. Уфа. Уфа-Арена. 342 зрителя.
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|Авангард
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|Автомобилист
|0
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|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
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|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
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|Амур
|0
|0
|0
|0
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|Барыс
|0
|0
|0
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|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
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|Сибирь
|0
|0
|0
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|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
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|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
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