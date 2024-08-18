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Сегодня, 13:18

«Северсталь» победила «Нефтехимик» в FONBET Кубке Республики Башкортостан

Руслан Минаев
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«Северсталь» победила «Нефтехимик» в товарищеском матче в FONBET Кубке Республики Башкортостан — 2:1.

В третьем периоде голы забили игроки череповецкого клуба Михаил Ильин и Адам Лишка. У клуба из Нижнекамска шайбу забросил Андрей Белозеров.

«Северсталь» 19 августа сыграет с «Металлургом». «Нефтехимик» завершил выступление на турнире.

Хоккей. Товарищеский матч

FONBET Кубок Республики Башкортостан

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Северсталь» (Череповец) — 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Голы: Ильин — 1 (бол., Муханов, Абросимов), 41:26 — 0:1. Лишка — 1 (бол., Коростелев, Фомин), 45:27 — 0:2. Белозеров — 1 (Клок, Киселевич), 46:32 — 1:2.

Вратари: Долганов — Самойлов.

Штраф: 12 — 6.

Судьи: Лаврентьев, Овчинников.

18 августа. Уфа. Уфа-Арена. 342 зрителя.

Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Северсталь
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«Нефтехимик» — «Северсталь»: смотреть трансляцию матча Кубка Республики Башкортостан

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