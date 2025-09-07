«Северсталь» на выезде разгромила «Нефтехимик»

«Северсталь» на выезде победила «Нефтехимик» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:0.

У череповецкой команды заброшенными шайбами отметились Никита Камалов, Руслан Абросимов, Томас Грегуар, Иоаннис Калдис и Кирилл Танков. На счету Кирилла Пилипенко две результативные передачи.

Следующий матч «Северсталь» проведет 9 сентября. Череповчане в гостях сыграют против «Локомотива». «Нефтехимик» в этот же день примет у себя «Трактор».

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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Северсталь» (Череповец) — 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

Голы: Камалов — 1 (Иванцов, Скоренов), 7:37 — 0:1. Абросимов — 1 (Танков, Лишка), 21:41 — 0:2. Грегуар — 1 (Аймурзин, Пилипенко), 35:03 — 0:3. Калдис — 1 (Пилипенко), 50:25 — 0:4. Танков — 1 (Грегуар, Калдис), 57:58 — 0:5.

Вратари: Долганов — Самойлов.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 24 (10+8+6) — 39 (16+14+9).

Судьи: Ромасько, Соин.

7 сентября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 3474 зрителя.