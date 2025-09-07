«Северсталь» на выезде разгромила «Нефтехимик»
«Северсталь» на выезде победила «Нефтехимик» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:0.
У череповецкой команды заброшенными шайбами отметились Никита Камалов, Руслан Абросимов, Томас Грегуар, Иоаннис Калдис и Кирилл Танков. На счету Кирилла Пилипенко две результативные передачи.
Следующий матч «Северсталь» проведет 9 сентября. Череповчане в гостях сыграют против «Локомотива». «Нефтехимик» в этот же день примет у себя «Трактор».
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Северсталь» (Череповец) — 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)
Голы: Камалов — 1 (Иванцов, Скоренов), 7:37 — 0:1. Абросимов — 1 (Танков, Лишка), 21:41 — 0:2. Грегуар — 1 (Аймурзин, Пилипенко), 35:03 — 0:3. Калдис — 1 (Пилипенко), 50:25 — 0:4. Танков — 1 (Грегуар, Калдис), 57:58 — 0:5.
Вратари: Долганов — Самойлов.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 24 (10+8+6) — 39 (16+14+9).
Судьи: Ромасько, Соин.
7 сентября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 3474 зрителя.
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|Финал
|Счет в серии
|
Локомотив - Ак Барс
|4 - 2
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|21.05
|19:30
|Ак Барс – Локомотив
|2 : 3