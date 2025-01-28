«Северсталь» выиграла у «Нефтехимика» и одержала пятую победу подряд

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«Северсталь» на выезде победила «Нефтехимик» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.

У гостей шайбы забросили Адам Лишка и Кирилл Пилипенко. У хозяев отметился Никита Хоружев.

«Северсталь» одержала пятую победу подряд — 65 очков и второе место в таблице Западной конференции.

«Нефтехимик» с 43 очками занимает 9-е место в таблице Восточной конференции.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Северсталь» (Череповец) — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Лишка — 7 (Грудинин), 22:13 — 0:1. Хоружев — 10 (Шафигуллин), 25:19 — 1:1. Пилипенко — 24 (Аймурзин, Щучинов), 54:12 — 1:2.

Вратари: Долганов (57:53) — Самойлов.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 35 (12+11+12) — 35 (6+13+16).

Судьи: Гашилов, Ромасько.

28 января. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.