Сегодня, 17:50

«Нефтехимик» — «Салават Юлаев»: видеообзор матча

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Нефтехимик» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:1.

«Салават Юлаев» прервал серию из трех поражений, «Нефтехимик» проиграл в четвертый раз подряд.

Уфимцы набрали 25 очков и занимают 10-е место в таблице Восточной конференции. Нижнекамский клуб с 31 очком — на 5-й строчке.

КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Салават Юлаев
КХЛ, расписание и результаты 23 ноября: «Северсталь» — «Лада», «Шанхай» — «Ак Барс» и другие матчи

«Барыс» — «Авангард»: видеообзор матча
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 30 23 7 48
2 Авангард 28 18 10 39
3 Ак Барс 29 18 11 38
4 Автомобилист 30 16 14 35
5 Нефтехимик 31 15 16 31
6 Трактор 30 13 17 31
7 Амур 28 12 16 28
8 Барыс 30 11 19 27
9 Адмирал 27 10 17 26
10 Салават Юлаев 29 11 18 25
11 Сибирь 29 9 20 21
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 30 19 11 41
2 Динамо Мн 29 19 10 41
3 Торпедо НН 31 19 12 41
4 Северсталь 29 20 9 40
5 Динамо М 28 16 12 34
6 Шанхай Дрэгонс 27 13 14 32
7 Спартак 29 14 15 31
8 ЦСКА 29 13 16 29
9 СКА 26 12 14 28
10 Лада 28 9 19 21
11 Сочи 27 7 20 19
Результаты / календарь
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
23.11 14:00 Нефтехимик – Салават Юлаев 1 : 3
23.11 15:00 Барыс – Авангард 2 : 5
23.11 17:00 Северсталь – Лада - : -
23.11 17:00 Шанхай Дрэгонс – Ак Барс - : -
Все результаты / календарь

