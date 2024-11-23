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Сегодня, 22:51

«Нефтехимик» — «Салават Юлаев»: видеообзор матча

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Нефтехимик» дома победил «Салават Юлаев» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:2.

«Нефтехимик» (30 очков) занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» (36) идет третьим на «Востоке»

КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Салават Юлаев
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5 Металлург Мг 30 15 15 31
6 Нефтехимик 31 11 20 30
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Трактор – Куньлунь РС
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Северсталь – Ак Барс
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23.11 17:00
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