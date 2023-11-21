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Сегодня, 22:39

«Нефтехимик» — «Салават Юлаев»: видеообзор матча КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Нефтехимик» на домашнем льду обыграл «Салават Юлаев» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2. Встреча прошла на «Нефтехим-Арене».

За победителей забили Булат Шафигуллин и Илья Хохлов, оформивший дубль. У проигравших отличились Александр Хмелевски и Никита Зоркин.

Видео лучших моментов матча «Нефтехимик» — «Салават Юлаев» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».

КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Салават Юлаев
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 34 22 12 48
2 Авангард 33 22 11 47
3 Лада 34 19 15 44
4 Ак Барс 33 19 14 40
5 Трактор 33 18 15 40
6 Автомобилист 34 18 16 40
7 Сал. Юлаев 33 19 14 39
8 Нефтехимик 33 14 19 33
9 Сибирь 33 14 19 33
10 Амур 33 13 20 32
11 Барыс 34 9 25 25
12 Адмирал 31 8 23 22
Западная конференция И В П О
1 Спартак 34 23 11 49
2 Динамо М 33 22 11 47
3 Локомотив 32 20 12 42
4 Торпедо 33 20 13 42
5 СКА 32 19 13 38
6 ЦСКА 32 17 15 36
7 Северсталь 32 14 18 33
8 Динамо Мн 31 14 17 32
9 Сочи 33 13 20 28
10 Витязь 34 12 22 28
11 Куньлунь РС 36 11 25 27
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21.11 12:00
Амур – Адмирал
 2 : 1
21.11 17:00
Трактор – Авангард
 1 : 2 ОТ
21.11 19:00
Локомотив – Спартак
 2 : 1
21.11 19:30
Динамо М – Ак Барс
 4 : 1
21.11 19:30
Нефтехимик – Сал. Юлаев
 3 : 2
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