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Сегодня, 09:30

«Нефтехимик» — «Салават Юлаев»: смотреть трансляцию матча Мемориала Ромазана

«Нефтехимик» сыграет с «Салаватом Юлаевым» в матче Мемориала Ромазана 20 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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«Салават Юлаев».
Фото ХК «Салават Юлаев»

«Нефтехимик» встретится с «Салаватом Юлаевым» в матче Мемориала Ромазана в пятницу, 20 августа. Игра пройдет на арене «Металлург» в Магнитогорске. Начало матча — в 11.00 по московскому времени.

В прямом эфире видеотрансляция матча будет доступна на телеканале КХЛ Prime. Эфир начнется за пять минут до игры.

33-й розыгрыш традиционного предсезонного турнира Мемориал Ромазана проходит с 27 по 30 августа. В соревновании принимают участие «Металлург», «Салават Юлаев», «Нефтехимик» и магнитогорская «Магнитка» (фарм-клуб «Металлурга»). Расписание турнира можно посмотреть на нашем сайте.

Турнир посвящен памяти директора Магнитогорского металлургического комбината Ивана Ромазана. Соревнования проводятся с 1992 года после выхода «Металлурга» в Высший дивизион первенства страны.

Егор Яковлев (ХК &laquo;Металлург&raquo;). Мемориал Ромазана: даты проведения и расписание матчей предсезонного турнира КХЛ

Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Салават Юлаев
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