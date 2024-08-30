«Салават Юлаев» победил «Нефтехимик» на Мемориале Ромазана, отыгравшись с 0:3

«Салават Юлаев» в матче Мемориала Ромазана обыграл в серии буллитов «Нефтехимик» со счетом 4:3.

На шайбы Владислава Леонтьева, Никиты Хлыстова и Никиты Ртищева уфимцы ответили дублем Джошуа Ливо и голом Нэйтана Тодда. Победный буллит забросил Шелдон Ремпал. «Салават» уступал со счетом 0:3 до 47-й минуты.

По итогам турнира «Нефтехимик» стал обладателем Мемориала Ромазана.

Мемориал И. Ромазана

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:4 Б (0:0, 1:0, 2:3, 0:0, 0:1)

Голы: Леонтьев — 1 (Лещенко, Белозеров), 26:40 — 1:0. Хлыстов — 2 (бол., Муиссу, Брюквин), 42:32 — 2:0. Ртищев — 1 (Якупов, Хоружев), 46:09 — 3:0. Ливо — 2 (Тодд), 46:45 — 3:1. Ливо — 3 (Хмелевский), 49:48 — 3:2. Тодд — 2 (Хмелевский), 53:00 — 3:3.

Победный буллит: Ремпал.

Вратари: Озолин (65:00) — Самонов (65:00).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 21 (4+7+7+3) — 36 (8+14+14+0).

Судьи: Бондарь, Гашилов.

30 августа. Магнитогорск. Арена-Металлург.