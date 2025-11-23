«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» и прервал серию из трех поражений

«Салават Юлаев» на выезде победил «Нефтехимик» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:1.

У гостей по 2 (1+1) очка набрали Владислав Ефремов и Александр Жаровский. У хозяев шайбу забросил Никита Хоружев.

«Салават Юлаев» прервал серию из трех поражений, «Нефтехимик» проиграл в четвертый раз подряд.

Уфимцы набрали 25 очков и занимают 10-е место в таблице Восточной конференции. Нижнекамский клуб с 31 очком — на 5-й строчке.