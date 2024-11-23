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Сегодня, 19:16

«Нефтехимик» обыграл «Салават Юлаев» в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Нефтехимик» дома победил «Салават Юлаев» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:2.

Победу нижнекамцам принесли голы Райли Барбера, Евгения Митякина, Никиты Хоружева и

У гостей отличились Данил Алалыкин и Денис Ян.

«Нефтехимик» (30 очков) занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» (36) идет третьим на «Востоке».

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:2 (0:1, 3:1, 1:0)

Голы: Алалыкин — 4 (Хафизуллин), 4:46 — 0:1. Барбер — 1 (бол., Белозеров, Сериков), 25:38 — 1:1. Митякин — 8 (бол., Ди, Белозеров), 26:35 — 2:1. Хоружев — 4 (Профака), 34:44 — 3:1. Ян — 6 (Ремпал, Хафизуллин), 36:37 — 3:2. Ди — 6 (п.в.), 59:09 — 4:2.

Вратари: Загидулин — Вязовой (57:46 — 58:02, 58:28 — 59:09).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 36 (12+13+11) — 43 (11+19+13).

Судьи: Метальников, Светилов.

23 ноября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.

Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Салават Юлаев
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