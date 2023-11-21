3 очка Шафигуллина помогли «Нефтехимику» обыграть «Салават Юлаев»

«Нефтехимик» дома победил «Салават Юлаев» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.

За нижнекамский клуб 3 (1+2) очка набрал Булат Шафигуллин, а Илья Хохлов оформил дубль.

У команды из Уфы отличились Александр Хмелевски и Никита Зоркин. Николя Мелош отдал две голевые передачи.

«Нефтехимик» набрал 33 очка в 33 матчах и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» находится на седьмой строчке (39 баллов).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Голы: Хохлов — 4 (бол., Шафигуллин, Брюквин), 19:59 — 1:0. Шафигуллин — 7 (Клок), 20:32 — 2:0. Хохлов — 5 (бол., Шафигуллин), 22:21 — 3:0. Хмелевский — 16 (бол., Алалыкин, Мелош), 24:46 — 3:1. Зоркин — 3 (Кузьмин, Мелош), 44:23 — 3:2.

Вратари: Тихомиров — Ежов (Самонов, 22:21, 58:22).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 18 (10+4+4) — 36 (13+9+14).

Судьи: Морозов, Ромасько.

21 ноября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 3390 зрителей