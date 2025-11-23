«Нефтехимик» и «Салават Юлаев» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 23 ноября

«Нефтехимик» и «Салават Юлаев» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в воскресенье, 23 ноября. Матч пройдет на льду «Нефтехим-Арены» в Нижнекамске. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Нефтехимик» — «Салават Юлаев» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале «КХЛ ТВ» и официальном сайте КХЛ. В Башкортостане трансляцию можно смотреть на телеканале «БСТ» (начало эфира — 16.00 по местному времени).

«Нефтехимик» набрал 31 очко в 30 матчах и занимает пятое место в Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 23 очками в 28 играх располагается на 10-й строчке «Востока».