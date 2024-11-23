«Нефтехимик» и «Салават Юлаев» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ

«Нефтехимик» и «Салават Юлаев» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в субботу, 23 ноября. Игра будет проходить на «Нефтехим-Арене» в Нижнекамске, стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и телеканал «КХЛ». В Уфе матч также будет показывать местный канал «БСТ».

С ключевыми событиями игры «Нефтехимик» — «Салават Юлаев» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Нефтехимик» набрал 28 очков в 30 играх, а «Салават Юлаев» — 36 очков в 26 играх.

Перед этой встречей «Нефтехимик» уступил «Ак Барсу» 20 ноября (0:2), «Салават Юлаев» победил «Ладу» 21 ноября (2:1 Б).

Матч «Нефтехимик» — «Салават Юлаев» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс