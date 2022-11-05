«Салават Юлаев» на выезде одолел «Нефтехимик»
«Салават Юлаев» на выезде одолел «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.
Голами в составе уфимцев отметились нападающие Алексей Пусторезов, Александр Кадейкин и Иван Дроздов.
В составе «Нефтехимика» отличились защитник Илья Хохлов и нападающий Павел Порядин.
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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)
Голы: Хохлов — 3 (бол., Порядин), 17:07 — 1:0. Пустозеров — 6, 17:30 — 1:1. Кадейкин — 4 (Коледов, Науменков), 21:15 — 1:2. Порядин — 10 (мен.), 27:35 — 2:2. Дроздов — 5 (Кулемин), 39:35 — 2:3.
Вратари: Озолин (Тихомиров, 40:00, 57:22 — 58:16, 58:32) — Кареев.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 25 (11+6+8) — 24 (4+15+5).
Судьи: Бирин, Соин.
5 ноября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.
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