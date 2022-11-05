Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:31

«Салават Юлаев» на выезде одолел «Нефтехимик»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

«Салават Юлаев» на выезде одолел «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.

Голами в составе уфимцев отметились нападающие Алексей Пусторезов, Александр Кадейкин и Иван Дроздов.

В составе «Нефтехимика» отличились защитник Илья Хохлов и нападающий Павел Порядин.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Голы: Хохлов — 3 (бол., Порядин), 17:07 — 1:0. Пустозеров — 6, 17:30 — 1:1. Кадейкин — 4 (Коледов, Науменков), 21:15 — 1:2. Порядин — 10 (мен.), 27:35 — 2:2. Дроздов — 5 (Кулемин), 39:35 — 2:3.

Вратари: Озолин (Тихомиров, 40:00, 57:22 — 58:16, 58:32) — Кареев.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 25 (11+6+8) — 24 (4+15+5).

Судьи: Бирин, Соин.

5 ноября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.

ХК Нефтехимик
ХК Салават Юлаев
4
0
Читайте также
Овечкин повторил суперрекорд Горди Хоу. Никто не забивал больше за один клуб
Актер Райан Рейнольдс покупает клуб-неудачник НХЛ из Канады
Американский экономист призвал Европу изменить позицию по отношению к России
Экс-чемпион мира по шахматам Карпов находится в крайне тяжелом состоянии
Российские разведчики уничтожили отряд иностранных наемников в зоне СВО
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дубль Никишина помог СКА обыграть «Металлург»

КХЛ: «Локомотив» всухую победил «Торпедо», СКА обыграл «Металлург» и другие матчи 5 ноября
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 27 25 2 51
2 ЦСКА 25 17 8 38
3 Локомотив 26 17 9 37
4 Динамо М 26 16 10 36
5 Торпедо 26 15 11 31
6 Витязь 26 12 14 30
7 Спартак 27 11 16 27
8 Динамо Мн 26 11 15 26
9 Северсталь 26 10 16 25
10 Куньлунь 28 10 18 23
11 Сочи 24 3 21 10
Восточная конференция И В П О
1 Металлург 27 17 10 37
2 Сал. Юлаев 26 16 10 37
3 Автомобилист 26 16 10 34
4 Сибирь 28 15 13 33
5 Адмирал 26 13 13 30
6 Авангард 26 12 14 27
7 Ак Барс 25 11 14 26
8 Барыс 27 12 15 25
9 Трактор 27 11 16 25
10 Нефтехимик 26 10 16 21
11 Амур 25 8 17 20
Результаты / календарь
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
6.11 10:00
Адмирал – Динамо М
 - : -
6.11 13:30
Авангард – Витязь
 - : -
6.11 17:00
Северсталь – Ак Барс
 - : -
6.11 17:10
Динамо Мн – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости