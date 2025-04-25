«Нефтехимик» расторг контракты с Петровым и Пашниным

Нападающий Кирилл Петров и защитник Михаил Пашнин покинули «Нефтехимик», сообщает пресс-служба клуба из Нижнекамска.

Контракты с обоими хоккеистами расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

Игроки присоединились к «Нефтехимику» по ходу сезона-2024/25. 35-летний Петров провел 23 матча за команду и набрал 4 (3+1) очка. На счету 35-летнего Пашнина 14 игр и 1 заброшенная шайба.

В завершившемся регулярном чемпионате КХЛ «Нефтехимик» с 67 очками занял девятое место в таблице «Восточной конференции» и не смог выйти в плей-офф.