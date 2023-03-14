«Нефтехимик» расторг контракты с канадскими нападающими Камарой и Шинкаруком

«Нефтехимик» по согласию сторон расторг контракты с канадскими нападающими Энтони Камарой и Хантером Шинкаруком, сообщает пресс-служба клуба.

29-летний Камара пополнил состав команды в прошлое межсезонье. В регулярном чемпионате и Кубке Гагарина провел в сумме 69 матчей, в которых набрал 33 (14+19) очка.

28-летний Шинкарук присоединился к «Нефтехимику» по ходу «регулярки». Форвард сыграл в 19 матчах и отметился 5 (2+3) баллами за результативность.

«Нефтехимик» в первом раунде плей-офф КХЛ проиграл «Ак Барсу» со счетом в серии 2-4 и покинул турнир.