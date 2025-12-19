«Нефтехимик» расторг контракт с защитником Чмыховым

«Нефтехимик» расторг контракт с защитником Артемом Чмыховым.

Соглашение между 28-летним игроком и ниженкамским клубом было расторгнуто по соглашению сторон.

Чмыхов присоединился к «Нефтехимику» летом 2025 года. В этом сезоне на его счету 14 матчей в регулярном чемпионате, в которых он отметился 1 результативной передачей.

Ранее в КХЛ хоккеист выступал за «Адмирал», «Авангард», «Северсталь», ЦСКА и «Сочи».