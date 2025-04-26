«Нефтехимик» расторг контракт с Ураковым

Форвард «Нефтехимика» Кирилл Ураков покинул команду, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 27-летним россиянином расторгнуто по соглашению сторон.

В сезоне-2024/25 Ураков провел 43 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 4 (1+3) очка.