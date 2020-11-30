«Нефтехимик» расторг контракт с Логиновым
18:42
Защитник Александр Логинов покидает «Нефтехимик», сообщает официальный Twitter клуба. Соглашение расторгнуто по согласию сторон.
?ОФИЦИАЛЬНО?— ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) November 30, 2020
ХК «Нефтехимик» по взаимному согласию сторон расторг контракт с защитником Александром Логиновым.
Мы благодарим Александра за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере. pic.twitter.com/WYzAcbyHo5
33-летний хоккеист в текущем сезоне провел 23 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 1 (0+1) очко.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/HCNeftekhimik68/status/1333432019611770882?s=20
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