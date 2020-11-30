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«Нефтехимик» расторг контракт с Логиновым

18:42
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Защитник Александр Логинов покидает «Нефтехимик», сообщает официальный Twitter клуба. Соглашение расторгнуто по согласию сторон.

33-летний хоккеист в текущем сезоне провел 23 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 1 (0+1) очко.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/HCNeftekhimik68/status/1333432019611770882?s=20

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