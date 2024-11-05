«Нефтехимик» расторг контракт с форвардом Шмелевым
Нападающий Сергей Шмелев покинул «Нефтехимик», сообщила пресс-служба нижнекамской команды. Контракт был расторгнут по соглашению сторон.
«Мы благодарим Сергея за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении клуба.
Шмелев перешел в «Нефтехимик» в начале октября из «Адмирала» в результате обмена. За команду из Нижнекамска 31-летний хоккеист провел 10 матчей и отметился одной заброшенной шайбой.
Ранее в своей карьере Шмелев играл за «Салават Юлаев», «Сочи», «Спартак» и другие коллективы.
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|10
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|10
|13
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|6
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|13
|23
|7
|Сибирь
|22
|10
|12
|22
|8
|Нефтехимик
|24
|8
|16
|22
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|Лада
|21
|9
|12
|21
|10
|Авангард
|21
|8
|13
|17
|11
|Барыс
|21
|6
|15
|13
|12
|Амур
|23
|5
|18
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8.11
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10.11
|5.11
|12:00
|
Амур – Авангард
|1 : 2
|5.11
|12:30
|
Адмирал – Металлург Мг
|2 : 3 ОТ
|5.11
|15:30
|
Сибирь – Сал. Юлаев
|2 : 3 Б
|5.11
|17:30
|
Барыс – Ак Барс
|- : -
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