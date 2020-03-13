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«Нефтехимик» расторг контракт с Энлундом

15:59
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Форвард «Нефтехимика» Йонас Энлунд покинул клуб, сообщается на официальном сайте команды.

32-летний финн расторг контракт по соглашению сторон.

В текущем сезоне Энлунд провел 41 матч в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 22 (13+9) очка. В четырех матчах плей-офф форвард не отличилися результативными действиями.

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