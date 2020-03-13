«Нефтехимик» расторг контракт с Энлундом
15:59
Форвард «Нефтехимика» Йонас Энлунд покинул клуб, сообщается на официальном сайте команды.
32-летний финн расторг контракт по соглашению сторон.
В текущем сезоне Энлунд провел 41 матч в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 22 (13+9) очка. В четырех матчах плей-офф форвард не отличилися результативными действиями.
?ОФИЦИАЛЬНО?— ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) March 13, 2020
Хоккейный клуб «Нефтехимик» по соглашению сторон расторг контракт с форвардом Йонасом Энлундом.
Мы благодарим Йонаса за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере. pic.twitter.com/ngDSbmYjyu